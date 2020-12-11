Ексспівробітниця МОЗ назвала госпіталізацію з COVID-19 у Києві "квестом і перевіркою на зв'язки"

Офіційна статистика щодо кількості ліжок в Україні для пацієнтів із коронавірусом показує що їх у лікарнях вистачає, однак людей усе одно нікуди класти.

Про це в інтерв'ю LB.UA розповіла волонтерка Оксана Сухорукова, яка є співзасновницею фонду "Свої" і в 2018-2020 роках очолювала директорат медичних послуг у Міністерстві охорони здоров'я. Вона пояснила, чому так відбувається.

За словами волонтерки, госпіталізація в Києві взагалі є "квестом і перевіркою, наскільки в людини добрі зв'язки".

"Офіційно в нас завжди все добре. Насправді госпіталізація в Києві – це зараз квест і перевірка, наскільки в тебе гарні зв'язки. У нас багато запитів від пацієнтів із лікарень №3, №4 і №12", – зазначила Сухорукова.

Волонтерка також проаналізувала дані МОЗ у розрізі лікарень.

"Усього на 8 грудня 62,5 тисячі ліжок під хворих на коронавірус, із них 36,5 тисячі – це ліжка, забезпечені киснем. А ці 26,5 тисячі ліжок без кисню, це що? Мені незрозуміло, навіщо вони потрібні", – наголосила вона.

Сухорукова пояснила, що основним критерієм для госпіталізації є проблеми з диханням, відповідно – пацієнтам потрібні ліжка з киснем.

Колишня співробітниця МОЗ також звернула увагу, що 80% ліжок повинні бути з киснем, що вказано в кожному документі. "Чому тоді ми вважаємо, що в нас 62 тисячі ліжок під коронавірус, коли з них тільки 36,5 тисячі забезпечені киснем?" – ставить вона запитання.

"Взагалі важко розібратися, як лікарні рахують кількість кисневих пунктів. Вони повинні заповнювати таблицю, але інструкції про те, як це робити, немає. Кожен заповнює, як уміє", – підсумувала Сухорукова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний анестезіолог МОЗ Сергій Дубров розповів, як лікарні спотворюють дані щодо кількості кисневих пунктів. За його словами, вони роблять це, щоб показати, що в них усе добре.

За словами волонтерів, в Одесі пацієнтів виписували з кисневою залежністю, щоб звільняти ліжка.

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