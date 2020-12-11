Ексспівробітниця МОЗ назвала госпіталізацію з COVID-19 у Києві "квестом і перевіркою на зв'язки"

Офіційна статистика щодо кількості ліжок в Україні для пацієнтів з коронавірусом показує що їх у лікарнях вистачає, однак людей все одно нікуди класти.

Про це в інтерв'ю LB.UA розповіла волонтерка Оксана Сухорукова, яка є співзасновницею фонду "Свої" і в 2018-2020 роках очолювала директорат медичних послуг в Міністерстві охорони здоров'я. Вона пояснила, чому так відбувається.

За словами волонтера, госпіталізація в Києві взагалі є "квестом і перевіркою, наскільки у людини добрі зв'язки".

"Офіційно у нас завжди все добре. Насправді госпіталізація у Києві – це зараз квест і перевірка, наскільки у тебе гарні зв'язки. У нас багато запитів від пацієнтів з лікарень №3, №4 і №12", – зазначила Сухорукова.

Волонтерка також проаналізувала дані МОЗ в розрізі лікарень.

"Всього на 8 грудня 62,5 тисячі ліжок під хворих коронавірусів, з них 36,5 тисяч – це ліжка, забезпечені киснем. А ці 26,5 тисяч ліжок без кисню, це що? Мені незрозуміло, навіщо вони потрібні", – підкреслила вона.

Сухорукова пояснила, що основним критерієм для госпіталізації є проблеми з диханням, відповідно – пацієнтам потрібні ліжка з киснем.

Колишня співробітниця МОЗ також звернула увагу, що 80% ліжок повинні бути з киснем, що вказано в кожному документі. "Чому тоді ми вважаємо, що ми 62 тисячі ліжок під коронавірус, коли з них тільки 36,5 тисяч забезпечені киснем?" – ставить вона питання.

"Взагалі важко розібратися, як лікарні вважають кількість кисневих точок. Вони повинні заповнювати таблицю, але інструкції про те, як це робити, немає. Кожен заповнює, як уміє", – підсумувала Сухорукова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний анестезіолог МОЗ Сергій Дубров розповів, як лікарні спотворюють дані щодо кількості кисневих точок. За його словами, вони роблять це, щоб показати, що у них все добре.

За словами волонтерів, в Одесі пацієнтів виписували з кисневою залежністю, щоб звільняти ліжка.

Надсилайте нам свої історію про ситуацію із лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото і відео info@obozrevatel.com.