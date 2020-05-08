ЖК Edeldorf в Києві можуть не добудувати через порушення – експерти НЕРУХОМІ

Експерти проаналізували ЖК Edeldorf, який поруч з буферною зоною Києво-Печерської лаври будує ТОВ "Фін-Інвест менеджмент". Вони прийшли до висновку: вкладати гроші в цей об'єкт ризиковано. Про порушення, які ставлять під сумнів здачу будинку в експлуатацію, повідомляється на ресурсі НЕРУХОМІ.

Експерти виявили порушення у забудовника ЖК Edeldorf НЕРУХОМІ

Перша проблема, за словами експертів, полягає в порушенні цільового призначення земельної ділянки під будівництвом. У кадастровій карті вказано, що за адресою ул.Старонаводницька, 42-44 можуть бути побудовані тільки будівлі ринкової інфраструктури, об'єкти для проведення діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку. Житловий будинок тут будувати не можна. А значить, існує ризик, що ЖК Edeldorf може бути визнаний об'єктом самовільного будівництва, а його введення в експлуатацію можуть заборонити.

З огляду на те, що будинок значно перевищує максимальну висотність, дозволену в межах історичного ареалу та в безпосередній близькості до об'єкту світової культурної спадщини – Києво-Печерської лаври – забудовник зобов'язаний був отримати дозволи та погодження у Міністерства оборони, Аероруху, аеропорту "Жуляни" і Укравіатрансу, а також – узгодити проект і отримати дозволи на проведення робіт у Міністерства культури.

Експертам НЕРУХОМІ не вдалося встановити, чи є у забудовника необхідні погодження від перших 4 структур. Але ось з Мінкультом забудовник продовжує судитися, адже в міністерстві свого часу вимагали припинити будь-які роботи на зазначеній ділянці.

Візуалізація ЖК Edeldorf на сторінці об'єкту

Хід будівництва ЖК Edeldorf НЕРУХОМІ

Ще однією серйозною проблемою ЖК Edeldorf експерти НЕРУХОМІ назвали порушення санітарних вимог: ділянка частково заходить на захисну зону закритого Звіринецького кладовища, що може в майбутньому нести загрозу для здоров'я людей, які будуть жити в цій новобудові. І це порушення є не тільки ще однією причиною для зупинки будівництва на законних підставах, а й вже стало предметом вивчення ДБР, яке розслідує кримінальне провадження проти чиновників Київської міської держадміністрації, ДАБІ та інших владних органів, причетних до видачі ТОВ "Фін-Інвест менеджмент" дозволів на будівництво на вказаній ділянці багатоквартирного житлового комплексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що будівництвам "Укрбуду" загрожує заморожування на десятки років: "Київміськбуд", який повинен був добудувати будинки, в які вклалися близько 40 тисяч осіб, наштовхнувся на протидію з боку чиновників і власників землі.