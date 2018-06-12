"Договірняк?" У Києві пасажири помітили підступну схему в громадському транспорті

У Києві в автобусі №114 водій відмовився продавати квитки пасажирам, незважаючи на контроль за маршрутом.

Кондуктора в автобусі теж не виявилося, повідомив Дмитро Сухов в групі "Транспорт Києва" в Facebook.

"Діалог одного з пасажирів з водієм:

- Чому квитки не продаєте?

- Та не переживайте, все одно контролю не буде.

Контролери зайшли через дві зупинки", - поділилився очевидець.

Також він розповів, що пасажири відмовилися оплачувати штраф.

"Майже на кожній зупинці звучить оголошення, про те, щоб не забували оплачувати проїзд, а талони можна купити у кондуктора і водія під час зупинки,а на лінії є контроль, який вас оштрафує. Власне, вони і спробували, але самі пасажири їх вигнали з автобуса. А контролери явно в курсі були, що народ без квитків - чи не договірняк це часом?" - припустив автор допису.

Відзначимо, що автобус №114 курсує за маршрутом від вул. Милославської до Центрального залізничного вокзалу.

У коментарях до посту деякі користувачі відзначили, що теж мали подібні проблеми.

"У 29 тролейбусі періодично стикаюся з такою ситуацією. Кондукторів на маршруті немає. Якщо у водія немає талонів, як оплатити проїзд? Машини ходять з періодичністю в 20-30-40 хвилин, так що "вийти і поїхати на наступному" - не вихід", - поділився користувач з ніком Жерек Райнер.

Facebook "Транспорт Києва"

Facebook "Транспорт Києва"

Також були і коментатори, які переконані, що завжди можна знайти спосіб оплатити проїзд.

"На зупинках стоять ларьки, в яких продаються квитки. Головне - бажання оплатити, а не проїхати на халяву і шукати виправдання", - написав Андрій Самко.

Facebook "Транспорт Києва"

Facebook "Транспорт Києва"

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