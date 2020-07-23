Дніпро у Києві сповнений морських мешканців: вчені говорять про катастрофу

У водосховищах Дніпра морська риба голка і дрібна медуза вже стали постійними жителями, але зараз вони трапляються навіть у районі Києва. Це свідчить про катастрофічний стан річки.

Про це повідомили в пресслужбі Асоціації рибалок України, пише "Інтерфакс-Україна". Глава асоціації Олександр Чистяков зазначив, що, за словами вчених, вода у водосховищах нагадує "коктейль з усієї таблиці Менделєєва".

"Завдяки всьому цьому солоність води підвищилася, що і дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ жителям морських лиманів", – підкреслив він.

У пресслужбі розповіли, що ще три роки тому рибу голку і деякі види бичків можна було помітити лише у дельті Дніпра і Каховському водосховищі, але зараз вони у великій кількості трапляються навіть у столичних затоках.

"Щодо дрібної медузи – то це Craspedacusta sowerbyi або амазонська прісноводна медуза з Південної Америки. Кілька років тому можна було побачити її одиничні екземпляри, але в цьогоріч у деяких затоках як у киселі плаваєш. Дана медуза – прибулець. Вона не властива нашій вітчизняній природі, найімовірніше, потрапила у води Дніпра з чийогось акваріуму", – пояснили в асоціації.

Також там підкреслили, що поява морських мешканців у цих водах свідчить про катастрофічний стан Дніпра, неналежне ставлення до річки країни.

"Дніпро катастрофічно заростає і міліє. Тільки в столичній акваторії 57 мілин, які через три, п'ять років можуть перетворитися на острова, якщо не вжити екстрених заходів", – підсумували в асоціації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко сказала, що через будівництво безлічі гідроспоруд, зокрема Канівської ГЕС, річка Дніпро перетворилася у "фрагментований водний ресурс".