"Дітям це псує психіку": у київській школі заборонили вішати фото загиблого учня

Спеціалізована школа "Еллада" №94 у Києві, де раніше восьмикласник встромив вчительці ножиці у спину, знову оскандалилася — керівництво закладу заборонило вішати на стіні класу колаж із фотографіями в пам'ять про загиблого учня.

Про кричущий інцидент, що трапився кілька днів тому, у своєму Facebook повідомила головний редактор журналу "Мандри", журналіст Леся Москаленко. Її донька навчалася разом із 14-річним Сергієм Петруком, який у березні 2019 року вистрибнув із вікна.

За словами Москаленко, у школі хлопчика недолюблювали, а через підвищену активність на нього навісили тавро "поганої дитини".

"З моєю дочкою Катею вони подружилися у київській школі 94, обидва вважалися там "поганими", бешкетними дітьми, які можуть закукурікати на уроці. Сергій мріяв стати актором. Ходив на акторський гурток, вони з Катею знімали фільм, який не встигли змонтувати. А у школі йому ніколи не давали ні слів, ні ролей у виставах. "Поганим" дітям також ніколи не повідомляли про якісь поїздки. Клас їхав, а Сергій навіть не знав", — розповіла журналістка.

14-річний Сергій Петрук наклав на себе руки два місяці тому колаж

Останнім часом, каже Москаленко, Сергій скаржився мамі, що йому стало дуже важко: "Вона хотіла наступного року забрати його до іншої школи. Не встигла..."

Після трагедії жінка запропонувала зробити у школі веселу добірку з малюнків і фото, щоб учителі і діти "запам'ятали його веселуном і мрійником", а також провести просвітницьку бесіду зі школярами на тему любові, довіри та підтримки.

"Їй самій дуже була потрібна ця підтримка... Говорити їй не дозволили. На колаж погодилися", — написала журналістка. Проте коли діти підготували добірку, класна керівниця висунула умову: колаж відразу ж треба буде забрати. Не дозволила залишити навіть маленьке фото загиблого Сергія, мовляв, це вказівка директора.

Коли мама хлопчика у відповідь розплакалася і звернулася до вчительки, остання "зробила вигляд, що нічого не чує, повернулася спиною і вийшла", після чого "відразу видалила маму Сергія зі шкільного чату".

За словами Москаленко, у школі №94 працюють хороші учителі з моральними принципами, однак вони бояться висловлювати свою думку.

"Ті вчителі завжди мовчать! Коли нещодавно один учень вдарив інформатичку ножицями, ніхто з них не наважився сказати правду: що інформатичка неадекватна і вже багато років знущається з дітей на уроках. Жоден із них не сказав! А могли б..." — нагадала журналістка.

"Ми з донькою міркували, чому школа пожаліла 20 квадратних сантиметрів на стіні для Сергія?.. І дійшли висновку, що їм соромно дивитися йому в очі навіть на фотографії. Вони погано ставилися до нього всі ці роки, не зрозуміли його, не підтримували. і хочуть тепер зробити вигляд, ніби його й не було ніколи. Списуючи своє рішення, як завжди на дітей: "дітям це псує психіку", "батьки проти". Два місяці тому попрощатися із Сергієм на кладовищі прийшло троє вчителів та кілька учнів... Ті, які дізналися самі. У школі нічого нікому не повідомили... Пробач нам, дитино!" — емоційно підсумувала мама однокласниці Сергія.

Вона також закликала громадськість надати публічного розголосу інциденту і поширити інформацію у шкільних чатах. На момент публікації новини пост Лесі Москаленко зібрав вже 4,6 тисячі лайків і майже 6 тисяч репостів.

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