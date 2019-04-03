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Дитині розбило голову: в школі під Києвом на учня обвалилася плитка

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Під Києвом в школі села Музичі на дитину зі стіни впала плитка. У шестирічного учня діагностували скальповану рану голови.

Стан хлопчика стабільний, повідомили в прес-службі поліції в Київській області. Обвал стався зі стіни в їдальні.

"Плитка із залишками цементу впала на одного з учнів, коли діти виходили з приміщення їдальні. Вчителька миттєво відреагувала, відвела хлопчика на безпечну відстань й одразу викликала швидку допомогу", – повідомили правоохоронці.

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У с. Музичі на учня впала плитка

У с. Музичі на учня впала плитка

Поліція в Київській області

У поліції зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 275 – порушення правил безпечного використання промислової продукції або експлуатації будівель і споруд.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні під Києвом обвалився дах шкільного спортзалу. В цей час там на тренуванні перебували діти.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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