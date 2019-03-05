Буханець у величезних плямах: в Києві оскандалився супермаркет

У Києві в одному із супермаркетів "Сільпо" покупець придбала хліб, вкритий білими плямами, які схожі на цвіль.

Покупка була зроблена 4 березня на вул. Січових Стрільців, повідомила жінка OBOZREVATEL. Виробником буханки є "Цар Хліб".

"Український так рідко ввечері буває в цьому магазині, я так зраділа, що знайшла його. Взяла два пакети по половинці. У другому теж такі плями, але маленькі, а тут вже величезні були", – розповіла покупець.

Хліб у плямах

Плями на хлібі

Жінка припустила, що хліб міг почати псуватися через неправильні умови зберігання, однак зазначила, що раніше не стикалася з такими проблемами в цьому магазині.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні розгорівся скандал через тарганів у столичному супермаркеті Fozzy. Вони бігали по випічці.

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