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"Будемо ночувати тут!" У Києві виник черговий колапс через вибори президента

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У Києві 8 квітня на деяких ділянках для зміни місця голосування виборців утворилися значні черги.

Велика кількість людей зібралася у відділенні Держреєстру виборців Дарницького району вже близько 9-ї ранку. Фотографії на своїй сторінці у Facebook опублікував Сергій Сябро. За словами виборця, його колега о дев'ятій ранку був вже 75-м у черзі.

"На жаль, ЦВК не прислухалася до прохань звичайних громадян і не почала процедуру видачі посвідчень на тимчасову зміну місця голосування раніше", — написав Сябро.

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Черга у Дарницькій РДА

Черга у Дарницькій РДА

Facebook Андрій Сябро

З 7 по 15 квітня ЦВК офіційно закликала подавати заяви всіх українців, які під час другого туру президентських виборів не проживатимуть за місцем реєстрації.

Черга в одній з РДА Києва

Черга в одній з РДА Києва

Facebook Євгенії Костіної

Деякі виборці намагалися подати заяву ще до оголошення офіційних результатів першого туру, однак не в усіх відділеннях це дозволили зробити.

"У Дніпровській РДА у Києві черзі сказали, що навіть якщо залишити заяву, то не факт, що її оброблять. У пріоритеті будуть ті, хто прийде після оголошення результатів виборів ЦВК", — поділилася одна з виборниць у коментарях під постом.

Негативним досвідом на своїй сторінці у Facebook поділився і Михайло Семені, який хотів подати заяву в РДА Дарницького району ще 3 квітня.

"Будемо ночувати тут!" У Києві виник черговий колапс через вибори президента

Facebook Андрій Сябро

"Тимчасова зміна місця голосування не відбулася. Сказали приходити після 11 квітня. З огляду на кількість людей минулого разу, для отримання довідок будемо ночувати під адміністрацією!" — написав виборець.

Однак у Харкові і Маріуполі, наприклад, заяви у виборців брали, пообіцявши дати довідку вже після офіційного оголошення ЦВК.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві за тиждень до першого ранку виборів президента України в багатьох районних адміністраціях утворилися величезні черги виборців, які хотіли проголосувати не за місцем реєстрації.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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