Служба таксі Bolt потрапила в скандал через водія, який зник з особистими речами жінки, не доставивши їх за місцем призначення.

Про інцидент повідомив користувач Facebook Макс Бартюк в середу, 17 червня. Він розповів, що скористався сервісом доставки Delivery і передав своїй колезі Ірині Лабунській робочий ноутбук, невелику суму грошей, документи і особисті речі. Однак речі водій Андрій так і не доставив.

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"Гаразд я б зрозумів, якщо б воно з ними могло чухнути на казкове Балі і жити півроку розкошуючи. Ну типу, виправданий крайм, і таке інше. Але максимум, що йому світить з цією сумою – це передмістя Жмеринки, і пару днів мівіни. Що виглядає абсолютно абсурдно. Втім, для тварини її рівня, напевно, норм.

Машина орендована, і знаходиться під арештом. Доблесна поліція стверджує, що знайти чорта не є можливо. Але я думаю, це поки", – написав чоловік.

Bolt загримів у скандал через таксиста: OBOZREVATEL дізнався деталі

OBOZREVATEL зв'язався з регіональним менеджером Bolt в Україні Тарасом Потічним, щоб дізнатися, чи повернуть жінці речі і що чекає водія.

Ірина Лабунська

"До остаточного вирішення ситуації ми заблокували водія. Також ми активно сприяли вирішенню ситуації, вели переговори з автопарком, водієм і користувачкою, що втратила свої речі. Автопарк зв’язався з користувачкою та вирішив повністю компенсувати збитки. Наразі ми проводимо власне внутрішнє розслідування. Ми також спілкувалися з поліцією та надали їм всю інформацію, яку ми можемо розголошувати, та якою ми володіли до офіційних запитів. У подальшому ми також будемо співпрацювати з поліцією і надавати їм інформацію, якщо виникне потреба", – розповів він.

При цьому в Bolt відзначили, що кур'єрською доставкою Delivery можна відправляти гроші і цінні речі, номінальна вартість яких не повинна перевищувати 500 гривень.

"Компанія Bolt не несе відповідальності за втрату або викрадення переданого водію вантажу, натомість ми забезпечуємо його страхування. Якщо ваш вантаж був пошкоджений, знищений або втрачений в результаті ДТП, пограбування або дій водія, ви можете отримати страховку на суму до 500 грн. Також ми завжди радимо звертатися до поліції. Зі свого боку, компанія Bolt завжди готова співпрацювати з поліцією та надавати всю інформацію, якою компанія володіє", – додав Потічний.

Bolt загримів у скандал через таксиста: OBOZREVATEL дізнався деталі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні McDonald's потрапив у мовний скандал через те, що не обслуговує клієнтів в Україні російською мовою. Незважаючи на обурення російськомовних жителів країни, решта українців підтримали і похвалили компанію за принципову позицію.