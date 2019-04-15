"Бійки, істерики, поліція": як проходить останній день зміни місця голосування в Києві

У Києві в останній день зміни місця голосування, 15 квітня, на дільницях Держреєстру виборців знову утворилися черги.

У деяких районних держадміністраціях навіть створили Telegram-канали, де виборці могли простежити за своїм місцем у черзі. Відповідну фотографію оприлюднили з Шевченківської РДА у Facebook.

"Відстояти своє право на вибір, у прямому сенсі слова. Зате чатик у Telegram є", – підписала фото Ольга Пальшина.

У цьому ж відділенні о пів на сьому ранку можна було зайняти чергу під номером сто, написала на своїй сторінці у Facebook Олена Близнякова. Вона розповіла, що на зміну місця голосування 15 квітня у неї пішло більше чотирьох годин.

За словами іншої виборниці, Лариси Здоренко, в передостанній день роботи Шевченківського відділення Держреєстру виборців заяви не встигли подати 540 осіб. Усім їм потрібно встигнути це зробити за 15 квітня.

У Солом'янському відділенні 14 квітня процес подачі заяв зупинили о 16:00.

"Бійки, істерики, поліція. Два вихідні провела в черзі. Була 1246 у списку, який організували люди, а не адміністрація. Душно. Сісти ніде", – поскаржилася Оксана Коваленко у Facebook.

Шевченківська РДА Facebook Оксана Коваленко

Також на Солом'янське відділення виборців поскаржився Олег Ткаченко, у якого тричі не вийшло подати заяву. Він розраховував встигнути все в останній день, але на дверях висіло оголошення, що черга стартує з 500 номера у ній.

"Нас позбавили можливості проголосувати", – заявив виборець.

Facebook Oleg Tkachenko

Як писав OBOZREVATEL, величезні черги спостерігалися і в найперші дні відкриття реєстрації, 8 і 9 квітня. Вже 12 числа через черги в декілька сотень осіб виборці почали панікувати, що не встигнуть змінити місце голосування.

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