"Б*дло року!" Вчинок пасажира в метро Києва розгнівав українців

У Києві пасажир метрополітену помочився просто на рейки. Очевидці зняли невихованого чоловіка на відео і опублікували в соцмережах.

У коментарях до запису на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook розгорілася дискусія. Одні стали на бік чоловіка, припустивши, що він не міг терпіти, тому що на станціях немає громадських вбиралень (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Інші ж висловили переконання, що причиною публічного походу в туалет є відсутність культури.

"Один із головних номінантів на антипремію "Б*длота року", ‒ підписали відео в соцмережі.

У Києві пасажир мочився на станції Скріншот "Київ Оперативний"

"На жодній станції метро немає туалету! Неодноразово спостерігав, як діти піс*ли в пляшки! Це скотиняче ставлення до людей породжує подібні інциденти", ‒ висловився в коментарі Алекс Обертинский.

Інші коментатори нагадали йому, що відсутність громадських туалетів у метрополітені пояснюється вимогами безпеки. Крім цього, на всіх станціях є вбиральні для співробітників, куди найчастіше пускають дітей і вагітних.

Як писав OBOZREVATEL, влітку в Києві засікли дівчину, яка вирішила сходити в туалет посеред газону біля метро.

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