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"Б*дло року!" Вчинок пасажира в метро Києва розгнівав українців

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У Києві пасажир метрополітену помочився просто на рейки. Очевидці зняли невихованого чоловіка на відео і опублікували в соцмережах.

У коментарях до запису на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook розгорілася дискусія. Одні стали на бік чоловіка, припустивши, що він не міг терпіти, тому що на станціях немає громадських вбиралень (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Інші ж висловили переконання, що причиною публічного походу в туалет є відсутність культури.

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"Один із головних номінантів на антипремію "Б*длота року", ‒ підписали відео в соцмережі.

У Києві пасажир мочився на станції

У Києві пасажир мочився на станції

Скріншот "Київ Оперативний"

"На жодній станції метро немає туалету! Неодноразово спостерігав, як діти піс*ли в пляшки! Це скотиняче ставлення до людей породжує подібні інциденти", ‒ висловився в коментарі Алекс Обертинский.

Інші коментатори нагадали йому, що відсутність громадських туалетів у метрополітені пояснюється вимогами безпеки. Крім цього, на всіх станціях є вбиральні для співробітників, куди найчастіше пускають дітей і вагітних.

"Б*дло року!" Вчинок пасажира в метро Києва розгнівав українців
"Б*дло року!" Вчинок пасажира в метро Києва розгнівав українців

Як писав OBOZREVATEL, влітку в Києві засікли дівчину, яка вирішила сходити в туалет посеред газону біля метро.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Жаль что на контактный рельс не попал. Ну везение - то дело такое, возможно до следующего раза, если никто не просветит раньше.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Актывист ,сто пудов !
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Виня Ксения
Виня Ксения
Семёнов Александр, а ты чего срешь под каждой новостью? Недержание?
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