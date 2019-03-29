"Б*дло року!" Вчинок пасажира в метро Києва розгнівав українців

У Києві пасажир метрополітену помочився просто на рейки. Очевидці зняли невихованого чоловіка на відео і опублікували в соцмережах.
У коментарях до запису на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook розгорілася дискусія. Одні стали на бік чоловіка, припустивши, що він не міг терпіти, тому що на станціях немає громадських вбиралень (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Інші ж висловили переконання, що причиною публічного походу в туалет є відсутність культури.
"Один із головних номінантів на антипремію "Б*длота року", ‒ підписали відео в соцмережі.
У Києві пасажир мочився на станції
Скріншот "Київ Оперативний"
"На жодній станції метро немає туалету! Неодноразово спостерігав, як діти піс*ли в пляшки! Це скотиняче ставлення до людей породжує подібні інциденти", ‒ висловився в коментарі Алекс Обертинский.
Інші коментатори нагадали йому, що відсутність громадських туалетів у метрополітені пояснюється вимогами безпеки. Крім цього, на всіх станціях є вбиральні для співробітників, куди найчастіше пускають дітей і вагітних.
Як писав OBOZREVATEL, влітку в Києві засікли дівчину, яка вирішила сходити в туалет посеред газону біля метро.
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