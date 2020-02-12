"А жінки? А люди з інвалідністю?!" Пандуси у підземних переходах Києва обурили мережу

Мешканці Києва поскаржилися на незручні пандуси на входах та виходах із підземних переходів, станцій метро.

Про ситуацію написав командир батальйону у патрульній поліції України Євген Зборовський на своїй сторінці у Facebook. Він підкреслив, що такі переходи – надбання Радянського Союзу, і більше "ніде у цивілізованому світі їх немає" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Хтось коли-небудь намагався використати такий "пандус" за призначенням? Я ледь витягнув візочок і ледь не впав кілька разів", – підкреслив він.

Пандуси у підземних переходах Києва обурили мережу Facebook/Євген Зборовський

У коментарях під дописом мешканці міста почали обурюватися такою ситуацією із пандусами.

"Ніколи не бачила візків, які би ставали та ці рейки. Та й небезпечно це", "Ми переходили біля КПІ – такий же жах. Починається на 2-3 сходинки далі, колеса не стають, зігнуте... Та ще і купа продавців на них стоять і наче роблять послугу, відходячи", "Найсумніше, що подібні рейки продовжують ставити у 2020 році", "Я в руках коляску з дитиною по сходинках переношу. Так простіше, ніж за таким пандусом", "Я 100-кілограмовий чоловік втомився добряче, а як бути жінкам? А якщо бабуся з дитиною гуляє?", "А людина з інвалідністю – як? Це дуже важко", – написали вони.

Пандуси у підземних переходах Києва обурили мережу Facebook/Олег Рівтін

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у 2019 році розгорівся скандал довкола станції електрички "Вишгородська", на будівництво якої було витрачено понад 27 мільйонів гривень. Вона повинна була стати першою інклюзивною станцією, орієнтованою на зручність і потреби пасажирів із інвалідністю. За місяць після відкриття "Вишгородської" ліфт для осіб із візками ламався тричі.

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