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LadyCity

"А які це роки?" Знімки масштабного потопу в Києві викликали резонанс у мережі

7.6тЧитати новину російською

Зливи та шквали, які кілька разів обрушувалися на Київ, показали, наскільки місто було неготовим до таких стихійних явищ. Затоплені вулиці і забиті сміттям системи водовідводу, пішоходи по пояс у калюжах і вирвані дерева - саме до таких наслідків призвели кілька сильних дощів.

Однак така ситуація спостерігалася не тільки влітку 2018 - вона була знайома киянам і раніше. Підбірку фотографій столичного "армагеддону" після негоди на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Олексій Мустафін.

"А це які роки, не підкажете?" - підписав автор серію знімків.

Facebook Олексій Мустафін

Facebook Олексій Мустафін

Facebook Олексій Мустафін

Facebook Олексій Мустафін

Київським комунальникам доводилося боротися з наслідками стихії, буквально стоячи по пояс у воді.

Facebook Олексій Мустафін

Facebook Олексій Мустафін

У коментарях до посту його автор зазначив, що знімки були зроблені декількома роками раніше, за часів мера Леоніда Черновецького (2006-2012 роки).

Як писав OBOZREVATEL, з часів СРСР ситуація із затопленням столичних вулиць особливо не покращилася. Наприклад, нещодавно в мережі опублікували знімки, на яких відображені потопи в різних районах Києва. Вони датовані початком 1970-х років.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
При давлениe выше 140/90 - срочно чиcтитe cосуды! Домашний cпособ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://rodnoi.maminforum.com
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
Здравствуйте. При давлениe выше 140/90 - срочно чистите cосyды! Лyчший способ прочиcтить cоcуды без врачeй http://rodnoi.maminforum.com
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