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"Диво!" У Києві жінка на інвалідному візку раптово побігла

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У Києві на вулиці Калнишевського біля магазину "Сільпо" була помічена жінка, котра просила милостиню в інвалідному візку, але через деякий час встала і побігла, прихопивши її з собою.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний", уточнивши, що помчала вона на подвір'я Мінського житлового масиву.

"Як нам стало відомо, ця жінка проживає на проспекті Рокосовського, 2-б, неблагополучна і, як розповідають сусіди, там п'ють і навіть не гребують балуватися наркотиками. До речі, з ногами, після падіння у неї були проблеми. Але диво ж ніхто не відміняв, і тепер зрозуміла така кількість церков у Києві!" – йдеться в повідомленні.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
шахраї
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