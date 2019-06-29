"Чотирьохзначна сума до оплати": у Києві показали схему наддорогого "розводу"

Поблизу терміналу D в аеропорту Бориспіль під Києвом з'явилася наддорога парковка, про суму оплати за яку клієнти дізнаються вже після користування послугою.

Відповідну ситуацію в своєму Facebook описав киянин Антон Гура, повідомивши, що кожного разу, відлітаючи за кордон на кілька днів, вважає за краще залишати машину на платній парковці біля аеропорту.

За його словами, так запланував і при поїздці в Італію. Він вирішив скористатися послугою нового критого паркінгу біля терміналу. Як повідомляє Гура, табло на в'їзді повідомляло, що вартість його за добу становить 70 грн. Киянин разом із компанією зраділи, що парковка настільки красива і зручна, і "ось вона Європа, нарешті до нас доповзла".

Критий паркінг esnl.ru

"Ми, як і личить всім пропаленим матеріалістам, на цю акцію повелися. Тим більше, що велике табло на в'їзді в цю паркувальну твердиню було записано, що добу паркування коштують лише 70 грн", – написав він.

По приїзду з Італії молоді люди прийшли за машиною, знову переконавшись в зручності тунелю, який веде прямо на парковку.

"Катя одразу все зрозуміла, і сказала: "Європейський паркінг побудували, але зараз нас повернуть в сувору українську реальність". І ось я акуратно вставляю свій талончик в автомат і бачу чотиризначну суму до оплати, за яку можна купити квиток на літак і полетіти назад в Італію вести богемний спосіб життя по другому колу", – здивувався чоловік.

Чек за оплату паркування Facebook Антона Гури

Він повідомив, що підійшов до адмністратору парковки, бажаючи розібратися в ситуації. "Але єхидний пращури цього бориспільського комбінатора дав мені зрозуміти, що в голові у цього Остапа Бендера місцевого розливу давно дозрів безпрограшний план, як обігнати всіх незадоволених. На моє запитання, чому два дні тому ми в'їжджали за 70 грн, а сьогодні з мене зажадали як за місяць стоянки, мені, хитро примружившись, відповіли: "піди подиви на табло". І я розумію, що це, бл*ть, шах і мат. Фраза, проти якої не попреш, залізобетонний аргумент, хід конем. Доведи, що два дні тому на табло були зовсім інші цифри. Спритно!", – підсумував Гура.

Пост Антона Гури Facebook Антона Гури

Пост Антона Гури Facebook Антона Гури

Пост Антона Гури Facebook Антона Гури

Пост Антона Гури Facebook Антона Гури

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