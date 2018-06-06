Чорнобиль палає: чи є загроза радіації та хто може стояти за пожежею

5 червня у Чорнобильській зоні Київської області спалахнули 10 га лісу, що викликало побоювання у багатьох українців. Незважаючи на те, що, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежі в зоні відчуження відбуваються щороку, небезпека в тому, що осередки загоряння розташовані на шляху до Рудого лісу, який вважається однією з найзабрудненіших ділянок Чорнобильської зони - під час вибуху на АЕС він прийняв на себе найбільшу дозу радіації.

За останніми даними, ситуація покращилася, пожежним вдалося скоротити площу пожежі до 3 га, проте все одно є ризики подальшого поширення вогню через пориви вітру.

OBOZREVATEL зібрав матеріали, аби надати повну картину надзвичайної події.

Як просувається гасіння пожежі

5 червня о 10:10 у Чорнобильській зоні неподалік від Рудого лісу сталося загоряння сухої трави з подальшим поширенням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

У коментарі OBOZREVATEL прес-секретар ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила: "Зараз у зоні відчуження горить трава та трав'яна підстилка на площі близько 10 га. Там працюють пожежні підрозділи, гасять вогонь з літаків і вертольотів. Радіаційної небезпеки для Києва немає".

Карта пожежі онлайн (скрін)

Станом на 08:00 6 червня площа пожежі скоротилася до 5 га. До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 людей особового складу. До гасіння пожежі також залучені два АН-32П і вертоліт Мі-8.

Фото прес-служба ДСНС

За останньою інформацією, площа пожежі складає вже близько 3 га, проте в ДСНС не прогнозують, коли зможуть повністю загасити пожежу.

"Що стосується шансів, тут прогнозувати ніхто не буде, є погодні умови, пориви вітру. Але працюють наші підрозділи, додатково залучені сили з усієї області, але прогнозів давати ніхто не може", - заявила OBOZREVATEL прес-секретар Вікторія Рубан.

За її словами, ще більше додаткової техніки і людей залучати не будуть, адже площа пожежі вже досить невелика.

Небезпека радіації

Прес-служба ДСНС майже щогодини звітує про радіаційний фон в межах Києва та Київської області, запевняючи, що жодних перевищень показників станом на 10:00 6 червня немає:

- У Києві радіаційний фон становить 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год).

- У місті Чорнобиль радіаційний фон становить 32 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год).

- На промисловому майданчику Чонобільськоі АЕС радіаційний фон становить 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Дані про рівень радіаційного фону у Києві та області можна подивитися в режимі онлайн за допомогою системи радіаційного моніторингу, і станом на 12:00 дані не збігаються з інформацією від ДСНС.

Скрін з сайту НВО "Досвід"

Скрін з сайту НВО "Досвід"

З даними ДСНС також не згодні екологи. Так, у коментарі OBOZREVATEL директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко висловив сумніви у достовірності інформації, що публікуються відомством.

"Чому немає даних санстанції, екоінспекції? Які дані? Щодо альфа, щодо бета, щодо гамма? Чи можна цьому вірити? І де вони брали ці норми, в якому місці? У мене дуже багато питань до цих даних", - каже еколог.

Про масштаби катастрофи Борейко заявив: "Загроза для екології дійсно є, бо це ліси, які мають радіонукліди, і щоб там не казали, загроза є. Дійсно, треба знати всю інформацію, а ми її не знаємо. Від нас все приховують, як приховували і раніше".

Еколог також пояснив, що дерева в цій зоні заражені радіацією. Під час горіння радіація димом пошириться не тільки по Київській області, а і до Європи.

Фото прес-служба ДСНС

А ось за словами представника Атомпрофспілки України у Чорнобильській об'єднаній організації Миколи Тетеріна, пожежа, що охопила Чорнобильську зону, становить небезпеку для працівників зони відчуження і пожежних, але не для жителів Києва.

"Я вважаю, що загрози немає. Масштаб пожежі не такий великий", - повідомив Тетерін у коментарі OBOZREVATEL.

Підпал чи випадковість?

За фактом пожежі ГУ НП у Київській області вже відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України.

Розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі: самозаймання сухої трави через спеку, технічна причина, а також навмисний підпал.

За останньою версією, у ЗМІ з'явилася інформація, що на місці пожежі в Чорнобильській зоні було знайдено 3 або 4 смолоскипи, що може свідчити про підпал.

У коментарі OBOZREVATEL речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович підтвердив дану знахідку, однак спростував версію, що пожежа виникла саме через смолоскипи.

"Так, ми їх знайшли, їх знайшли у 3 км від першої зони спалаху, але вони навіть не були підпалені, вони використовувалися залізничниками для змащування з'єднань залізничних шляхів. Говорити про те, що є смолсокипи, якими вчинили підпал, у нас підстав немає" , - заявив речник поліції Київської області.

Зараз, за ​​його словами, жодних підтверджень щодо умисного підпалу немає, поліція опитує всіх, хто міг перебувати в цей час там або поруч, і в рамках цього відкрито кримінальне провадження, збираються свідчення.

Фото прес-служба ДСНС

В поліції розглядається і технічна причина пожежі.

"В плані могла їхати якась машина без іскрогасника на поле, могла іскра звідти впасти, а автомобіль поїхати далі. Ми кажемо, що є різні осередки, в різних місцях, але вони пройшли по одній дузі", - повідомив він.