Чому в Києві таке брудне повітря: показове фото ХХ і XXI століть

Анна Прийма Кияни 05:18, 22.11.2020

В.о. Голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов опублікував фото Києва ХХ і XXI століть.

На знімках видно, що озеленення міста раніше було набагато більше.

"Це коротка відповідь на найпопулярніше питання, чому раніше не було смогу, хоча підприємства працювали ще потужнішим", – зазначив він.

Смог у Києві
Єгор Фірсов

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ займає лідируючі позиції в рейтингу міст світу з найбільшим забрудненим повітрям.

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