Прочитав коментар Сергія Притули про футбольний клуб "Динамо" Київ, про доцільність його перетворення в муніципальний клуб.

Мало того, що це показало, що Притула не знає і не розуміє сучасного футболу і його економіки, а також пріоритети міської влади. Перетворення такого елітного футбольного клубу в муніципальний - це найкращий шлях його зруйнувати і поховати. До того ж, це десятки мільйонів доларів, які будуть витрачатись не на профільні міські цілі - замість витрат на соціальні потреби і розвиток інфраструктури.

Гірше інше – Притула так і не став киянином, не відчув цього міста, його цінностей і традицій. Футбольний клуб "Динамо" Київ був, є і, сподіваюсь, буде і надалі одним з славетних спортивних брендів і Києва, і всієї України. Він залишився чужим для Києва. З таким розумінням і відчуттям Києва він навряд чи стане мером столиці України.

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