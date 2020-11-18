Чи зупинять метро в Києві: у мерії дали пояснення

Міська влада Києва не планує запроваджувати карантинні обмеження, що стосуються роботи наземного громадського транспорту й метро.
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. За його словами, столична влада сьогодні чітко дотримується тематичної постанови уряду.
"Місто не буде ухвалювати жодних рішень щодо обмежень транспорту, якщо постановою Кабінету міністрів не будуть введені якісь додаткові обмеження. Станом на сьогодні ми тільки виконуємо постанову уряду", – наголосив Бондаренко.
Як писав OBOZREVATEL, місто Київ незмінно лідирує серед інших міст України за показником захворюваності на коронавірус. Так, 17 і 18 листопада у столиці було зафіксовано 1143 і 1213 нових випадків зараження на COVID-19.
Разом з нашими партнерами ми створюємо, використовуємо і отримуємо неконфіденційні дані, такі як файли cookie та ідентифікатори пристроїв, з метою забезпечення роботи сайту належним чином, аналізу відвідуваності сайту і виявлення інтересів наших відвідувачів, а також надання персоналізованої реклами та контенту. Ви можете дозволити виконання всіх цих дій або тільки деяких з них. Докладні відомості про файли cookie, партнерах і процедурі використання ваших даних, а також про те, як відкликати або змінити свій дозвіл на сторінці нашої Політики конфіденційності.
Натисніть кнопку дозволу даних дій, щоб робота нашого сайту стала більш персоналізованою для вас. Надаючи згоду для зазначених вище цілей, ви також дозволяєте даному веб-сайту і його партнерам виконувати обробку таких даних: Підключення пристрою, Зіставлення даних з офлайн-джерелами, і Точні дані геолокації
НеобхідніСтрого необхідні файли cookie допомагають у навігації по сайту, активуючи базові функції, такі як навігація по сторінці та доступ до захищених розділів сайту, інформацію про згоду / відмову від використання файлів cookie. Без цих файлів сайт не зможе правильно працювати.
ФункціональніФункціональні файли cookie дають можливість зберігати інформацію, котра змінює зовнішній вигляд та поведінку сайту. Наприклад бажану вами мову, список інтересів або дані для участі в конкурсах.
АналітикаСтатистичні файли cookie допомагають нам розуміти, як і які сторінки ви переглядаєте в межах нашого сайту, як ви прийшли на наш сайт, а також деякі основні відомості про ваш комп'ютер.
МаркетингМаркетингові файли cookie використовуються для того, щоб слідкувати за переміщенням відвідувачів між сайтами. З наміром відобразити цікаві та релевантні рекламні оголошення та контент для кожного користувача таким чином роблячи їх більш цінними для видавців та постачальників рекламних технології.