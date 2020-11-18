Чи зупинять метро в Києві: у мерії дали пояснення

Міська влада Києва не планує запроваджувати карантинні обмеження, що стосуються роботи наземного громадського транспорту й метро.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник київського міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко. За його словами, столична влада сьогодні чітко дотримується тематичної постанови уряду.

"Місто не буде ухвалювати жодних рішень щодо обмежень транспорту, якщо постановою Кабінету міністрів не будуть введені якісь додаткові обмеження. Станом на сьогодні ми тільки виконуємо постанову уряду", – наголосив Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL, місто Київ незмінно лідирує серед інших міст України за показником захворюваності на коронавірус. Так, 17 і 18 листопада у столиці було зафіксовано 1143 і 1213 нових випадків зараження на COVID-19.