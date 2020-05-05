Чи відкриють пляжі та Гідропарк у Києві з 12 травня: у КМДА дали відповідь

Незважаючи на ослаблення карантину з 12 травня, пляжі в Києві будуть закриті.

Про це в ефірі ObozTV розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. "Ми не плануємо давати доступ для відпочинку на прибережних територіях, пляжах. Поки що перший етап так званого ослаблення карантину цього не передбачає", – уточнив він.

"Ми розуміємо, що пляжі мають свою специфіку з точки зору можливості поширення захворювання. Щодо них буде окрема розмова, окремі заходи", – додав чиновник.

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За його словами, ухвалюючи рішення про відкриття пляжів, міська влада орієнтуватиметься на постанови центральних органів влади, а також вносити власні пропозиції.

Пантелеєв також пояснив, як ослаблення карантину з 12 травня зачепить Гідропарк. "У Гідропарку розташовані та пляжні території, і є паркові елементи. Застосовуватиметься диференційований підхід. Пляжі будуть закритими", – підкреслив він.

Спортивні та дитячі майданчики Києва не відкриють

За словами чиновника, "качалку" – тренажери просто неба – також не планується відкривати. "Ніхто не проти занять спортом, але поверхні є небезпечними з точки зору поширення вірусу. Проблема тільки в цьому. Тому спортивні та дитячі майданчики поки що відкривати не плануємо. На нашу думку, це небезпечно", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже 5 травня буде ухвалено рішення про дозвіл в столиці продажу кави на виніс у межах поступового ослаблення карантину через поширення COVID-19. Він також нагадав, що повністю запроваджувати перший етап ослаблення обмежень столиця почне з 12 травня.