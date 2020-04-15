Чи є в Києві радіація: Кличко відзвітував про наслідки пожежі в Чорнобилі

Після ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні знадобиться тиждень на повне обстеження ділянок загоряння. При цьому вже зараз радіаційний фон в Києві в межах норми.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 15 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа в Чорнобилі

"Пожежу в Чорнобильській зоні, який розпочався 4 квітня, вдалося згасити. Втім, за оцінками рятувальників, ще тиждень піде на те, щоб повністю обстежити всі ділянки загоряння. На деяких досі спостерігається тління. Тому пожежа може спалахнути знову. Щодо радіаційного фону, він не перевищує 0,013 мР на годину при нормі 0,03 мілірентген на годину", – повідомив глава столиці.

Кличко додав, що фахівці з Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції підтвердили, що в Києві немає підвищення рівня радіації.

"Вкотре підкреслю, що людська недбалість може призводити до катастрофічних наслідків. І дана ситуація не є виключенням. Вчора правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який став винуватцем цієї страшної пожежі. - Людина палила сміття і вогонь перекинувся на суху траву. Як наслідок – згоріли сотні гектарів лісу", – повідомив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа в Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити.

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