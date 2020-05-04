День Києва 2020 скасували через карантин: що відомо

Цьогоріч День Києва, який випадає на 31 травня, у столиці не будуть відзначати масовими гуляннями через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу COVID-19.

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Про це в коментарі журналісту OBOZREVATEL повідомила голова постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики КМДА Вікторія Муха.

"Цьогоріч ми не зможемо відсвяткувати День Києва в останню неділю травня так само масштабно, як і раніше. Зараз ми обговорюємо, можливо, свято відбудеться в онлайн-форматі та у вигляді флешмобів", – сказала Муха.

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За її словами, тільки 4 травня Кабміном було ухвалене рішення про продовження карантину до 22 травня, а у переліку послаблень немає дозволу на масові заходи.

Київ

"Зрозуміло, що рішення про продовження карантину ухвалюватимуть уже в кінці травня. І навіть якщо його (Карантин. – Ред.) скасують, за настільки короткий час ми не встигнемо підготуватися. Тому зараз ми вже з департаментом культури обговорюємо нові форми. Кияни у нас креативні, тому ми вигадаємо, як відсвяткувати", – наголосила Муха.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві й області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість збільшилася до 1535, а на території області – до 853.