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4 травня • оновлено в 22:57
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День Києва 2020 скасували через карантин: що відомо

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Цьогоріч День Києва, який випадає на 31 травня, у столиці не будуть відзначати масовими гуляннями через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу COVID-19.

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Про це в коментарі журналісту OBOZREVATEL повідомила голова постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики КМДА Вікторія Муха.

"Цьогоріч ми не зможемо відсвяткувати День Києва в останню неділю травня так само масштабно, як і раніше. Зараз ми обговорюємо, можливо, свято відбудеться в онлайн-форматі та у вигляді флешмобів", – сказала Муха.

День Києва в 2018 році

День Києва в 2018 році

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За її словами, тільки 4 травня Кабміном було ухвалене рішення про продовження карантину до 22 травня, а у переліку послаблень немає дозволу на масові заходи.

Київ

Київ

"Зрозуміло, що рішення про продовження карантину ухвалюватимуть уже в кінці травня. І навіть якщо його (Карантин. – Ред.) скасують, за настільки короткий час ми не встигнемо підготуватися. Тому зараз ми вже з департаментом культури обговорюємо нові форми. Кияни у нас креативні, тому ми вигадаємо, як відсвяткувати", – наголосила Муха.

У День Києва завжди багато людей на Андріївському узвозі

У День Києва завжди багато людей на Андріївському узвозі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві й області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їх кількість збільшилася до 1535, а на території області – до 853.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
карантин свято
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    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

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