Через фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ відкрито три кримінальні провадження, – Сюмар

Поліція Києво-Святошинського району відкрила три кримінальні провадження за порушення на виборах у Борщагівській ОТГ під Києвом. Вони стосуються підкупу виборців, перешкоджання діяльності народного депутата України та надання неправдивих відомостей до Державного реєстру в Петропавлівській Борщагівці.

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо порушень виборчого законодавства eurosolidarity.org

Зокрема, йдеться про підкуп виборців, перешкоджання діяльності народних депутатів та внесення неправдивих даних у Держреєстр eurosolidarity.org

Увечері 27 жовтня Вікторія Сюмар повідомила, що в Борщагівській ОТГ на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії "Європейська Солідарність", відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Вона зазначила, що у приймальні нинішнього голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кодебського виявила великі суми готівки, списки виборців із підписами, протоколи з мокрими печатками, пачки паспортних даних.

Заступник Олексія Кодебського та завгосп намагалися перешкодити Вікторії Сюмар документувати правопорушення й застосували фізичну силу до народної депутатки. На місце злочину терміново прибули народні депутати з фракції "Європейська Солідарність".

Вікторії Сюмар намагалися перешкодити документувати порушення й застосували до неї силу. eurosolidarity.org

"Слідчі дії показали, що в цьому кабінеті була повна чорна бухгалтерія. Тобто тут зараз виявлено і списки виборців, і паспортні дані виборців, і гроші в кульку, і сфальшовані посвідчення членів ТВК, і навіть протоколи, на яких стоять мокрі печатки і які просто заповнювали", – зазначила Сюмар.

На місце скоєння злочину прибули депутати від "ЄС" eurosolidarity.org

Працівники мерії намагалися приховати злочин eurosolidarity.org

Наразі на організаторів фальсифікацій чекає кримінальна відповідальність eurosolidarity.org

"Я написала заяву за фактом перешкоджання діяльності народного депутата. Це кримінальна стаття. Але очевидно, що не лише те, що мене побили, є головним порушенням. Очевидно, що те, що виявили в результаті слідчих дій – цілу чорну бухгалтерію фальсифікації виборів, це є кримінальне правопорушення. Усе це фіксується зараз Національною поліцією. Складаються відповідні протоколи з понятими. Усе це зараз буде вийматися для того, щоб були проведені слідчі дії. Я розумію, що пану Кодебському зараз напевно неприємно програвати після того, як він просидів 30 років на посаді сільського голови Петропавлівської Борщагівки, але я думаю, що він є під серйозним ризиком кримінальної відповідальності", – наголосила Вікторія Сюмар.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Турчинов заявив про порушення під час поведення президентського опитування й підтвердив свої слова фотографіями. Крім того, спостерігачі з усіх куточків країни повідомляли про нові способи фальсифікації народного волевиявлення.