Через фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ відкрито три кримінальні провадження, – Сюмар

Поліція Києво-Святошинського району відкрила три кримінальні провадження за порушення на виборах у Борщагівській ОТГ під Києвом. Вони стосуються підкупу виборців, перешкоджання діяльності народного депутата України та надання неправдивих відомостей до Державного реєстру в Петропавлівській Борщагівці.

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

Увечері 27 жовтня Вікторія Сюмар повідомила, що в Борщагівській ОТГ на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії "Європейська Солідарність", відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Вона зазначила, що у приймальні нинішнього голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кодебського виявила великі суми готівки, списки виборців із підписами, протоколи з мокрими печатками, пачки паспортних даних.

Заступник Олексія Кодебського та завгосп намагалися перешкодити Вікторії Сюмар документувати правопорушення й застосували фізичну силу до народної депутатки. На місце злочину терміново прибули народні депутати з фракції "Європейська Солідарність".

"Слідчі дії показали, що в цьому кабінеті була повна чорна бухгалтерія. Тобто тут зараз виявлено і списки виборців, і паспортні дані виборців, і гроші в кульку, і сфальшовані посвідчення членів ТВК, і навіть протоколи, на яких стоять мокрі печатки і які просто заповнювали", – зазначила Сюмар.

"Я написала заяву за фактом перешкоджання діяльності народного депутата. Це кримінальна стаття. Але очевидно, що не лише те, що мене побили, є головним порушенням. Очевидно, що те, що виявили в результаті слідчих дій – цілу чорну бухгалтерію фальсифікації виборів, це є кримінальне правопорушення. Усе це фіксується зараз Національною поліцією. Складаються відповідні протоколи з понятими. Усе це зараз буде вийматися для того, щоб були проведені слідчі дії. Я розумію, що пану Кодебському зараз напевно неприємно програвати після того, як він просидів 30 років на посаді сільського голови Петропавлівської Борщагівки, але я думаю, що він є під серйозним ризиком кримінальної відповідальності", – наголосила Вікторія Сюмар.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Турчинов заявив про порушення під час поведення президентського опитування й підтвердив свої слова фотографіями. Крім того, спостерігачі з усіх куточків країни повідомляли про нові способи фальсифікації народного волевиявлення.