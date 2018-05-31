"Вичікують у дворі": у Києві помітили "мисливиць" за дітьми

У Києві помітили шахрайок, які знайомляться на вулицях із дітьми і просять їх виносити речі з дому.

Про те, як у Дарницькому районі дві дівчинки мало не стали жертвами схеми зловмисниць, розповіли у групі "ПОХ - Позняки, Осокорки, Харківський" у Facebook.

За словами очевидиці, на вул. Ревуцького до двох десятирічних дівчаток підійшли жінки. Вони заговорили з дітьми і запропонували їм "поворожити на руці". Потім вони почали розпитувати дівчаток, хто у них є вдома з дорослих.

"Діти були під враженням від ворожіння, типу все правильно жінка сказала. Жінки відправили дітей додому за яйцем, щоб, мовляв, поворожити комусь, розповідали, що йшли в магазин, а гроші забули, а треба яйце. Сказали, що чекають на дівчаток у дворі", - написали у групі.

Коли дівчатка зайшли додому, їх зупинила мама однієї з них.

"Біля холодильника їх зупинила моя подруга. Почала питати, а діти ― як зомбі ― твердять, що їм потрібно винести яйце і допомогти жінці", - переказує очевидиця.

Коли мати дівчинки разом із дітьми вийшла у двір, щоб подивитися на жінок, ті втекли. За словами свідка, зловмисницям на вигляд 30-40 років, вони звичайної статури.

"У тієї, яка з дітьми говорила весь час, були чорні шорти, чорне волосся довге, зелені очі", - переказала очевидиця.

Також вона зазначила, що жінки не схожі на ромок, відомих тим, що вони часто пропонують перехожим поворожити на руці.

"Це і насторожує. Може і ромки, але виглядають, як звичайні українські молоді жінки. Це на моє прохання пост, моєї подруги діти. Діти виправдовуються тим, що жінки виглядають і одягнені, як мама, як її подруги, ось вони їм і повірили", - написала в коментарях до посту Катерина Калмикова.

Facebook "ПОХ - Позняки, Осикорки, Харківський"

Інші користувачі також зазначили, що вони або їхні близькі ставали жертвою подібного шахрайства.

Facebook "ПОХ - Позняки, Осокорки, Харківський"

Facebook "ПОХ - Позняки, Осокорки, Харківський"

Facebook "ПОХ - Позняки, Осокорки, Харківський"

Facebook "пох - Позняки, Оскоркі, Харківський"

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