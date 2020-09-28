Частина Києва зупинилася у заторах: де не проїхати. Карта

Станом на ранок понеділка, 28 вересня, у Києві спостерігаються значні затори.

Зокрема, як повідомили на сторінці Патрульної поліції у Facebook, після незначних ДТП рух ускладнено на вулиці Березняківській в обох напрямках, а також на Севастопольській площі у напрямку вулиці Народного Ополчення.

Через ДТП також ускладнено рух на бульварі Вацлава Гавела у напрямку вулиці Василенка.

За даними порталу Infoportal.kiev.ua, ускладнення руху спостерігається на Північному, Русанівському та Дарницькому мостах (усе – в бік правого берега). Окрім того, авто заполонили проспект Перемоги – від м. "Житомирська" до м. "Берестейська" та від м. "Шулявська" до Національного цирку України).

Крім того, затори є на Набережному шосе, Володимирському узвозі, вулицях Великій Житомирській, Січових Стрільців, Дегтярівській та Митрофана Запольського.

Ускладнення руху спостерігається на проспектах Любомира Гузара, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, а також вулицях Жилянській, Набережно-Рибальській, Вадима Гетьмана, Гарматній, Кирилівській, Олени Теліги, Семена Скляренка та Новокостянтинівській.

На лівому березі затори є на проспектах Визволителів, Соборності, Броварському, Романа Шухевича, Миколи Бажана, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, вулицях Центральній, Бориса Гмирі, Анни Ахматової, Миропільській та Братиславській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.