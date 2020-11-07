Частина Києва залишилась на вихідні без води: список вулиць

Від 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада буде відсутнє водопостачання за деякими адресами Солом’янського району у Києві.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Відсутність води пов'язана із проведенням планових ремонтних робіт.

"Як повідомляє ПрАТ "АК "Київводоканал", улаштовуватимуть водопровідний вузол на водоводі діаметром 900 мм на розі вул. Зеленогірській та вул. Петра Радченка", – сказано у повідомленні.

Зокрема, водопостачання перекриють за адресами:

вул. Петра Радченка, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

вул. Бориса Гаріна, 51, 53;

вул. Зеленогірська, 4.

Для споживачів із 6:00 7 листопада чергуватимуть автоцистерни з питною водою за адресами:

вул. Петра Радченка, 8;

вул. Бориса Гаріна, 53;

вул. Зеленогірська,4.

Також буде понижено тиск у водопровідній мережі на час проведення робіт за адресами:

просп. Лобановського,

Вул. Головка,

Вул. Пироговського,

Вул. Златопільська,

Вул. Барки,

Вул. Озерна,

Вул. Олексіївська,

Вул. Братів Зерових,

Вул. Кривоноса,

Вул. Освіти,

Вул. Кадетський Гай,

Вул. Пулюя,

Вул. Ернста,

Вул. Преображенська,

Вул. Солом’янська,

Вул. Амосова,

Вул. Семенівська,

Вул. Волгоградська,

Вул. Городня,

Вул. Докучаєвська,

Вул. Локомотивна,

Вул. Дружня,

Вул. Привітна,

Вул. Генерала Шаповала,

Вул. Неходи,

Вул. Народного Ополчення,

Вул. Повітрофлотська,

Вул. Вінницька,

Вул. Смілянська,

Вул. Донецька,

Вул. Сім’ї Ідзиковських,

Вул. Молодогвардійська,

Вул. Волинська,

Вул. Очаківська, пров. Очаківський,

Вул. Керченська,

Вул. Мартиросяна,

Вул. Ушинського,

Вул. Святославська,

Вул. Новгородська,

Вул. Васильченка,

Вул. Глінки,

Вул. Академіка Карпінського,

Вул. Мацієвича,

Вул. Авіаконструктора Антонова,

Вул. Медова (у т. ч. аеропорт "Київ"),

Б-р Чоколівський,

Вул. Зеленогірська,

Вул. Громової,

Вул. Гаріна,

Вул. Можайська,

Вул. Кишинівська,

Вул. Радченка,

Просп. Відрадний,

Вул. Героїв Севастополя,

Б-р Гавела,

Вул. Донця,

Вул. Білецького,

Вул. Чернівецька,

Вул. Піддубного,

Вул. Чернишевського,

Вул. Попельнянська,

Вул. Суздальська,

Вул. Знам’янська,

Вул. Бориславська,

Вул. Газова,

Вул. Танкістів,

Вул. Карпатська,

Вул. Патріотів,

Вул. Одеська,

Вул. Залісна,

Вул. Планерна,

Вул. Зелена,

Вул. Постова,

Вул. Новопольова,

Вул. Шепелєва,

Вул. Бакуніна,

Вул. Пост-Волинська,

Вул. Комбайнерів,

Вул. Професора Караваєва,

Вул. Академіка Тутковського,

Вул. Качалова,

Вул. Академіка Стражеска.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва прорвало теплотрасу 3 листопада біля школи № 269.