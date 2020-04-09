Був вибух і пожежа: під Києвом залишилося без світла ціле місто

Гліб Іванов Кияни 23:09, 9.04.2020 Оновлено: 01:12, 10.04.2020

У Боярці Київської області увечері 9 квітня сталася пожежа на електропідстанції. У частині міста зникло світло.

Як повідомляє "Інформатор", пожежа почалася приблизно о 21:00. У результаті небо підсвітило яскравим блакитним світлом. Місцеві жителі чули вибухи. Вогонь було видно у віддалених районах Боярки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Станом на 23:00 пожежу було ліквідовано. Ремонтники пообіцяли, що світло в будинках з'явиться до півночі і почали роботи з відновлення електропостачання.

Скріншот
Скріншот

Про потерпілих і збитки поки немає інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

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