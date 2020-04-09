Головна Новини
10 квітня • оновлено в 02:09
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Був вибух і пожежа: під Києвом залишилося без світла ціле місто

12.9т
Читати матеріал російською

У Боярці Київської області увечері 9 квітня сталася пожежа на електропідстанції. У частині міста зникло світло.

Як повідомляє "Інформатор", пожежа почалася приблизно о 21:00. У результаті небо підсвітило яскравим блакитним світлом. Місцеві жителі чули вибухи. Вогонь було видно у віддалених районах Боярки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Станом на 23:00 пожежу було ліквідовано. Ремонтники пообіцяли, що світло в будинках з'явиться до півночі і почали роботи з відновлення електропостачання.

Був вибух і пожежа: під Києвом залишилося без світла ціле місто

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Про потерпілих і збитки поки немає інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва 4 квітня спалахнула масштабна пожежа.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
18
5
Смішно
1
Цікаво
19
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Удостоверение личного агента Путина уже нашли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ttt tt
ttt tt
Да фигня, вы слышали, что сегодня в московском БЦ бойлер рванул? Вот то новость!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Це по укроински. Це нормально!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги