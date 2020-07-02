Був без маски і вигнав пільговиків: кияни поскаржилися на маршрутника-порушника

У Києві водія маршрутки звинуватили в порушенні карантинних заходів, ПДР і в тому, що він нібито відмовив у проїзді пільговикам та людині з інвалідністю.

Про це в Facebook написала користувачка Катерина Мартова-Димитрова. За її словами, водій за маршрутом №570 сам їздить без маски, а також пускає пасажирів без засобів захисту. Крім того, він нібито порушував ПДР і відмовив у проїзді двом пільговикам та одній людині з інвалідністю.

"Герой" дня. Маршрут 8 (570). Сам возить маску на кермі, пускає пасажирів без масок, проїжджає на червоне світло. Другий момент людяності – в напівпорожню маршрутку не пустити двох пільговиків і вигнати інваліда, не давши проїхати одну зупинку. Одну! Коли в салоні 4 людини. АН6189НА", – написала Катерина.

Водій маршруту №570 Facebook Катерини Мартової-Димитровій

У коментарях деякі люди написали, що цей водій нібито завжди так поводиться, тому вони часто відмовляються сідати в салон його авто.

"Це хамло, найжахливіший водій", "А, так він там так вже років 10 їздить. Грубіянить пасажирам, закриває двері перед бабусями, матюкається на пільговиків", "Цей м***ло постійно так поводиться! Пільговиків не бере ніколи! Чм***ик єб***й! Я до нього ніколи не заходжу, чекаю іншу маршрутку або трал! І помічаю що так багато хто робить", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водій маршрутки №317-А у грубій формі відмовив у проїзді учаснику АТО.