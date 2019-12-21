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21 грудня • оновлено в 18:26
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Була стрілянина? У центрі Києва розгромили відділення ПриватБанку

2.4т
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У центрі Києва було скоєно напад на відділення ПриватБанку.

Як передає Укрінформ, інцидент стався на Хрещатику, 46 ввечері в суботу, 21 грудня.

Невідомі розбили скло відділення. У центрі вітрини видно отвір, який, ймовірно, утворився в результаті обстрілу.

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На місце НП прибули поліцейські, які почали опитувати співробітників банку. Інші подробиці поки що невідомі.

У центрі Києва розгромили відділення ПриватБанку

У центрі Києва розгромили відділення ПриватБанку

Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні навколо ПриватБанку розгорівся новий скандал. З'явилася інформація, що Служба безпеки України чинила тиск на банк через те, що він "без узгодження" судиться з колишніми власниками.

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Місце
Україна Київ
Тег
ПриватБанк
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