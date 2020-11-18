Будівництво Подільсько-Воскресенського моста в Києві показали на відео

Гліб Іванов Кияни 13:01, 18.11.2020 Оновлено: 14:09, 18.11.2020

Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають. Зокрема, будівельники завершили встановлювати три великі металоконструкції в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицькій.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, оприлюднивши також відео будівництва.

"Загальна вага цих прогонів – 2400 тонн. Встановлювали їх за допомогою плавучого понтона", – повідомив він.

Також триває процес встановлення арочної конструкції моста в проєктне положення, до нього залишилося ще 10 сантиметрів.

"У напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів моста. Продовжується і влаштування насипу проїжджої частини на Русанівських садах. Там, до речі, паралельно бетонують основу для майбутньої лінії метрополітену", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко раніше назвав дату, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст.

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