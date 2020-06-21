Будинок може впасти: очевидці вибуху газу в Києві поділилися подробицями. Фоторепортаж

Мешканці будинку на Позняках у Києві, в якому стався вибух газу, побоюються, що він може впасти.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, один із очевидців розповів, що вибухова хвиля дістала до будинків, які розташовані за 700 метрів.

"Тепер потрібно демонтувати всю секцію, бо будинок може впасти – це місце, де вибухнуло, було як вставка в будинок", – зазначив він.

"Моя квартира ціла, на балконі вибило вікно тільки. Хотів подивитися, але не пускають. Кажуть не раніше, ніж через день-два. Я ось із роботи прийшов і це сталося", – сказав інший чоловік.

Мешканка будинку, що вибухнув, заявила, що останнім часом погано працювали труби, тиск був більший, ніж потрібно.

Інша жінка розповіла, що люди з під'їзду, в якому стався вибух, нібито чули запах газу.

"А знайома проходила повз перший під'їзд і чула запах пороху, не газу, а вибухівки", – додала вона.

За словами жінки, всіх жителів цього під'їзду (40 квартир) евакуюють в інтернат на Харківському шосе й обіцяють, що через два дні можна буде повернутися й забрати свої речі.

Тим часом за будинком розгорнули наметове містечко, де жителів оглядають лікарі.

"Якщо їм потрібно, то вони можуть тут отримати первинну допомогу. Тут волонтери та медпрацівники", – пояснив медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL: