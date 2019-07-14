Головна Новини
Мова Язык
Lady City
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Новини Києва

"Буде яскраво": кандидат від "Голосу" викликав суперників на дебати

7.8т Читати матеріал російською

Кандидат від політичної партії "Голос", відомий економічний експерт Тарас Козак викликав на дебати своїх опонентів по 221 округу (Голосіївський район міста Києва). На двобій програм, принципів та цінностей він запросив секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва, що висувається по мажоритарці від партії "Європейська солідарність" та громадського активіста Олександра Юрченка, що представляє партію "Слуга народу".

Відповідний відеовиклик на дебати був оприлюднений на публічній сторінці Тараса Козака у Facebook.

"Я переконаний: виборці мають знати, чого чекати від майбутнього народного депутата. Знати про його принципи, цінності та пріоритети у парламенті. Як представник партії майбутнього я викликаю на дебати Володимира Прокопіва, кандидата від старої влади та Олександра Юрченка - від нинішньої влади", – підкреслив Козак.

Козак також назвав час та місце проведення дебатів.

"Місце – ВДНГ. Тут, 17 липня, в середу, о 19.00. Приходьте! Буде яскраво!" – пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами останніх соціологічних досліджень "Голос" Вакарчука проходить у Раду: наприкінці червня за цю політичну силу готові були віддати свої голоси понад 8% виборців.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Тарас Козак
Місце
Україна Київ
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
33
7
Смішно
16
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Букет Красивый
Букет Красивый
Ваще похрен
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Ей, "автор", де ти береш інформацію? І Козак, і Прокопів балотується по моєму округу, і цей округ 211, а не 221. Що абсолютно однозначно вказано на сайті ЦВК. Брехло.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Станкевичус Лілія, будьте трохи толирантнише,все таки в европейський держави живемо,будьте трохи добришими,ну ошибся админ.,то що усэ кинець свиту！?Ктому ж ще,ви жинка,треба диточок з малку выховываты належным чином,будьте добришими,и потягнуться к вам люды,от побачите.Нехай щастить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel