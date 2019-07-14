"Буде яскраво": кандидат від "Голосу" викликав суперників на дебати

Кандидат від політичної партії "Голос", відомий економічний експерт Тарас Козак викликав на дебати своїх опонентів по 221 округу (Голосіївський район міста Києва). На двобій програм, принципів та цінностей він запросив секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва, що висувається по мажоритарці від партії "Європейська солідарність" та громадського активіста Олександра Юрченка, що представляє партію "Слуга народу".

Відповідний відеовиклик на дебати був оприлюднений на публічній сторінці Тараса Козака у Facebook.

"Я переконаний: виборці мають знати, чого чекати від майбутнього народного депутата. Знати про його принципи, цінності та пріоритети у парламенті. Як представник партії майбутнього я викликаю на дебати Володимира Прокопіва, кандидата від старої влади та Олександра Юрченка - від нинішньої влади", – підкреслив Козак.

Козак також назвав час та місце проведення дебатів.

"Місце – ВДНГ. Тут, 17 липня, в середу, о 19.00. Приходьте! Буде яскраво!" – пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами останніх соціологічних досліджень "Голос" Вакарчука проходить у Раду: наприкінці червня за цю політичну силу готові були віддати свої голоси понад 8% виборців.

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