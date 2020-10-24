У Києві поширюється флешмоб, який почався з однієї серветки. Люди публікують це фото серветки з написом: "Якби ви спілкувалися українською мовою, ми б залишили чайові. Врахуйте на майбутнє".

Фото з надписом на серветці було зроблене в одному з київських ресторанів у 2018 році Фейсбук Дмитра Чекалкіна

Авторка напису на серветці знайшлася - дівчина розповіла, що це сталося в 2018 році. Серветку вони з другом залишили в одному з ресторанів, що біля метро "Арсенальна". Дівчина навіть не підозрювала, що хтось виклав фотографію в інтернет.

"Тоді це для нас було більш, ніж принципово, тому що зі мною був іноземний громадянин українського походження. Він вивчив в діаспорі українську, але геть не знає російську, і не думав, що в Україні його обслуговуватимуть незрозумілою мовою. Був дуже розчарований тотальним зросійщенням і конкретно в нашому випадку: в ресторані не перейшли на українську навіть коли почули, що ми спілкуємося українською", - пояснила дівчина на ім'я Юлія.

А ви підтримуєте такий флеш-моб?

(Телеканал Київ)

#говориУкраїнською