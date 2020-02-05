Боровся з піщаною мафією: у Києві підпалили авто відомого правозахисника. Фото

У Києві підпалили авто правозахисника Олександра Марченка, який брав участь у акціях протесту проти незаконного видобування піску на Видубичах та усі дні перебував безпосередньо на місці цієї діяльності.

Правозахисник пов'язує підпал зі своєю громадською позицією, повідомляє "СтопКор". Його транспортний засіб вигорів зовні, а всередині полум'я понищило сидіння. Сам Марченко отримав опіки.

"О 4:00 ночі мене розбудив син і сказав, що горить наша машина Dodge Ram Van. Ми обоє вибігли на вулицю, схопили вогнегасник і почали гасити вогонь. На передньому й задньому колесах лежали ганчірки з бензином. Під час гасіння якоїсь миті вогонь перекинувся мені на ногу, я почав гасити курткою, однак на шкірі залишились опіки", – розповів правозахисник.

"СтопКор"

"Щоб локалізувати полум'я, одного вогнегасника не вистачило, ми взяли ще один, долучилися сусіди, бо пожежа могла будь-якої миті перекинутися на інші припарковані автомобілі. Машина вигоріла зовні, в салоні згоріли сидіння, торпеда, карти дверей. І десь на цьому етапі приїхали пожежники та поліція", – розповів Марченко.

"СтопКор"

Нагадаємо, що у Києві другий тиждень поспіль тривають акції протесту проти піщаної мафії з промзони у Видубичах. За інформацією "СтопКору", так кілька років орудує фірма "Мостобуд".

Київрада розірвала з браконьєрами договір оренди землі на Видубичах, майно нелегалів неодноразово арештовували, проте на початку цього року об'єкт відновив свою діяльність.

За даними журналістів, точку "кришують" співробітники СБУ.

Як писав OBOZREVATEL, громадські активісти провели серію акцій протесту біля самої точки нелегального видобутку і звертались до прокуратури Голосіївського району. Прокурор району звинуватив їх у "силовому захопленні", "хуліганстві" й викликав кілька загонів поліції.

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