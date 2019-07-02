"Бориспіль" звинуватили в наддорогому "розводі": з'явився відповідь

В аеропорту "Бориспіль" прояснили ситуацію з махлюванням цін при оплаті за парковку поблизу терміналу D.

В офіційній відповіді для OBOZREVATEL прес-служба аеропорту пояснила, що інформація викладена одним із їх клієнтів була викривленою і такою, що несе репутаційні ризики для підприємства та вводить в оману інших.

"Водій – "герой" допису, з 20 по 24 червня 2019 року залишив власне авто на третьому поверсі багаторівневого паркінгу, де передбачена тільки погодинна оплата. Тобто автоматизована система розрахувала до сплати 2640 грн. за 88 годин паркування. Пасажир здійснив оплату, але не звертався за поясненнями та допомогою до персоналу паркінгу, хоча в своєму дописі він каже інакше. Ми знаємо, що грубість чи неввічливість персоналу інколи трапляється - це людський фактор. Та в даному випадку інформація стосовно персоналу паркінгу в дописі пасажира не відповідає дійсності", – написали в прес-службі.

Аеропорт "Бориспіль" epravda.com.ua

Там також нагадали, що на третьому і четвертому поверхах паркінгу передбачена тільки погодинна оплата в розмірі 30 грн., тобто 24 години паркування коштує 720 грн. При цьому, на першому та другому поверхах діють обидва тарифи - як погодинний, так і добовий - 300 грн.

"На паркінгу біля терміналу D ніколи не діяла акційна ціна за паркування у розмірі 70 грн", – повідомили в "Борисполі".

Критий паркінг autonavigator.ru

В прес-службі додали, що всю актуальну інформацію про ціни за паркування можна побачити на цифрових табло при в'їзді у сам паркінг, при в'їзді на кожен поверх на автоматах оплати та квитках, що видаються водієві.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, користувач соціальної мережі Facebook киянин Антон Гура заявив про грабіжницьку систему оплати паркування на новій парковці в аеропорту "Бориспіль". За його словами, при в'їзді на паркінг на табло висвічувалася сума вартості паркування 70 грн за добу, однак через чотири дні чоловікові довелося заплатити понад 2600 грн.

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