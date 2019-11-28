Забрали тисячі посвідчень та стягнули мільйони: як в Києві воюють з боржниками за аліментами

Завдяки посиленню покарання за несплату аліментів, по Києву в 2019 році було стягнуто понад 358 млн гривень.

У коментарі OBOZREVATEL юрист і екс-глава управління юстиції Києва Станіслав Куценко розповів, що результати дії пакета законів "Чужих дітей не буває" можна оцінити, як високі.

Якщо брати статистику всіх повернутих коштів, то майже половина з них була стягнута саме завдяки новим законам.

Аліменти

"По Києву у 2019 році було стягнуто понад 358 млн гривень, і з них, за дією закону, більш 150 млн гривень. Відповідно, це говорить про те, що ті заборони, які видаються в рамках цього закону, є ефективними. Зокрема, в Києві за минулий рік було видано більше 5400 заборон на керування транспортним засобом, або ж виїзду за кордон та інших, лідерами стали Деснянський і Дніпровський район", – повідомив Куценко.

Звичайно, існують і певні проблеми, найчастіше вони пов'язані з тим, що боржників важко залучити до громадських робіт.

"У 2019 по Києву було направлено близько 1500 таких подань від виконавчої служби, а з них задоволено лише 200. Зараз на розгляді ще близько 600, ще по 700 відмовлено в розгляді. Причинами можуть бути неправильно оформлені документи, або ж, якщо це більш ранні періоди, судді вважали, що цей закон не може бути застосований до тих чи інших випадків", – пояснює юрист.

До того, ж дуже складно якось простимулювати боржника, у якого немає свого майна, а сам він веде аморальний спосіб життя, говорить Куценко. В такому випадку єдиним покаранням залишається позбавлення волі. У Києві поки таких випадків не було, але такі подання є, далі все залежить від суду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за невиплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові близько 123 000 гривень.

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