"Боляче читати неправду": мати малюка, який випав із вікна у Києві, назвала причину трагедії

У Києві 4-річний малюк, який 29 травня впав з 12-поверху, не втримався, коли намагався закрити вікно.

Версія про те, що його не витримала москітна сітка, не є правдивою. Про це написала мама дитини Тетяна Філь на своїй сторінці в Facebook.

"Мені боляче читати неправду про те, що сталося. У спальні вікно було відкрито на провітрювання. Ручка вікна наполовину відламана, через що повертати її важко навіть дорослій людині. Тимочка (загиблий хлопчик. - Ред.) чомусь вирішив закрити вікно і зміг повернути цю ручку. Чомусь зупинився на відкритому вікні, а другою своєю ручкою спробував спертися на другу раму. Але він промазав, або послизнулася його рука", - пояснила причини трагедії мати загиблого.

Вікно, з якого випала дитина Facebook Тетяна Філь

Вікно, з якого випала дитина Facebook Тетяна Філь

За її словами, малюк весь час перебував у неї під наглядом і вибіг в іншу кімнату всього лише на пару хвилин.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві автомобіль з поліцією збив дитину-велосипедиста.