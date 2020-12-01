Біля Поштової площі в Києві ходили трамваї: українці згадали раритет

У мережі згадали, як вулицею Сагайдачного в Києві було прокладено трамвайні колії й ходили трамваї.

Знімком, датованим 1959 роком, поділилися на сторінці "Киянин" уTwitter.

Трамвай на Сагайдачного "Киянин", Twitter

Вулицю Сагайдачного проклали в 1810-х роках після пожежі на Подолі. Тоді вона називалася Олександрівська й була частиною шляху з Подолу на Печерськ разом із сучасним Володимирським спуском і вулицею Грушевського, пізніше була частиною вулиці Революції й вулиці Кірова.

Як самостійну вулицю Сагайдачного оформили тільки 1955 року, тоді вона мала ім'я радянського ідеолога Жданова, нею курсував трамвай.

У 1972 році через будівництво синьої гілки метро ​​трамвай перенесли на вулицю Братську. Таке рішення мало бути тимчасовим. Однак після реконструкції Поштової площі конфігурація трамвайної траси змінилася і шляхи вздовж Братської виявилися доцільними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хрещатик був модним дозвіллям для багатіїв, там продавали і чаї, й авто.