Біля кінотеатру в Києві трапилося ДТП з 5 автомобілями. Відео

Мирослав Семенюк Кияни 13:47, 25.12.2020

Пізно ввечері 24 грудня в Києві трапилася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, аварія трапилася на Голосіївському проспекті поблизу кінотеатру "Загреб" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті автомобільний рух у сторону центра міста на деякий час було заблоковано.

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.

Кінотеатр "Загреб" на Голосіївському проспекті
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня нетверезий водій влаштував аварію в Києві і стріляв по її свідках. Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса.

У ніч на 14 грудня водійка на Lexus влаштувала лобову ДТП із Citroen на проспекті Лобановського, 4. За словами свідків аварії, водійка і пасажири Lexus були п'яними.

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