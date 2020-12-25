Біля кінотеатру в Києві трапилося ДТП з 5 автомобілями. Відео

Пізно ввечері 24 грудня в Києві трапилася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів.

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, аварія трапилася на Голосіївському проспекті поблизу кінотеатру "Загреб" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті автомобільний рух у сторону центра міста на деякий час було заблоковано.

Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 грудня нетверезий водій влаштував аварію в Києві і стріляв по її свідках. Інцидент стався на проспекті Леся Курбаса.

У ніч на 14 грудня водійка на Lexus влаштувала лобову ДТП із Citroen на проспекті Лобановського, 4. За словами свідків аварії, водійка і пасажири Lexus були п'яними.