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23 січня • оновлено в 16:54
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Більше, ніж думаєте: названо офіційне число жителів Києва

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Населення Києва, на 1 грудня 2019 року, становило 3,7 мільйона осіб, що більше, ніж у всій Харківській області – найбільшому за чисельністю жителів регіоні країни.

Про це свідчать дані електронного перепису. Їх на пресконференції 23 січня озвучив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, повідомляє AiN.

"У Києві перебуває 3,7 млн осіб", – заявив він, додавши, що 1712 млн населення становлять чоловіки, а 1992 млн – жінки.

Населення столиці України становить 3,7 мільйона осіб

Населення столиці України становить 3,7 мільйона осіб

Всього чисельність постійного населення країни – 37 млн 289 тисяч осіб. Це говорить про те, що кожен десятий житель України проживаю у столиці.

Зазначається, що дані були зібрані комбінованими методами: аналізом баз даних мобільних операторів і держреєстрів, а також шляхом соцопитувань. Такий перепис проводився в Україні вперше.

інфографіка

інфографіка

ain.ua

Оцінку провели за 3 місяці. За словами Дубілета, для держави ця робота не коштувала ніяких додаткових грошей.

інфографіка

інфографіка

ain.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними так званої електронної перепису, населення України складає 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
населення
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