Били в "чоловіче місце": з’явилися подробиці страшного побиття ветерана АТО в Києві після камінг-ауту

Нещодавно у Києві п'ятеро невідомих побили 41-річного ветерана АТО Василя Давиденка, який зробив камінг-аут – відкрите визнання своєї гомосексуальної орієнтації. Чоловік переконаний, напад трапився саме через зізнання.
Давиденка побили посеред ночі просто біля його ж під’їзду після того, як про його камінг-аут написало чимало видань, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Василь?". "Так". "Цікаві інтерв'ю даєш". Ну і все, мене в "чоловіче місце" вдарили, відповідно я вже стояти не міг", – переповів діалог із незнайомцями постраждалий.
Ветеран АТО підкреслив, що додому він приходив завжди в різний час, а, отже, нападники вичікували його. Давиденко встиг згрупуватися, тому видимих ушкоджень не отримав. До того ж чоловіка врятував корсет, який той змушений був носити через травму спини. Він зауважив, що, незважаючи на напад, не шкодує про зізнання.
З’явилися подробиці побиття ветерана АТО після камінг-ауту
"Це, по-перше, не для себе. Це, напевно, для хлопців, які служать. А ще для тих, хто десь працює, для офісних співробітників, щоб вони розуміли, що не треба боятися себе насамперед!" – пояснив Давиденко.
Перед початком російської агресії він познайомився з хлопцем, у якого одразу закохався. Значно молодший Арсен уже служив контрактником, і його одразу відправили на фронт. Незважаючи на те, що вся родина Давиденка мала проросійські погляди і жила в Криму та Росії, чоловік вирушив захищати Україну.
Він із своїм хлопцем служив у різних частинах, а 15 січня Арсен загинув. Давиденко болісно пережив утрату, але побратими його підтримали. У сюжеті він розповів, що хотів би відшукати одного з них – Михайла.
Новину про побиття чоловіка повідомив Віктор Пилипенко – перший ветеран російсько-української війни, який публічно визнав свою гомосексуальність.
"Я не знаю ще точку на планеті, де би на захисника своєї країни, який має бойові поранення, носить корсет, напали в тилу, підступно, лише через те, що він має гомосексуальну орієнтацію", – відзначив Пилипенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
41-річний ветеран АТО Давиденко публічно заявив, що є геєм. Таке відкрите зізнання своєї гомосексуальної орієнтації називають камінг-аутом.
Пізніше У Києві п'ятеро невідомих напали на Давиденка, який зробив камінг-аут. Ймовірно, адресу проживання чоловіка могли розкрити на роботі, де йому також влаштували бойкот після зізнання.
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