У Києві чоловік влаштував бійку в магазині: продавчиня відбивалася віником. Відео

Олег Тимченко Кияни 13:42, 26.11.2020 Оновлено: 13:47, 26.11.2020

У Деснянському районі Києва чоловік зайшов в магазин, почав хаотично брати продукти з вітрини і замахуватися на продавчицю.

Жінці довелося "озброїтися" віником і захищатися. Відповідне відео під назвою "Битва за їжу" опублікував "Київ оперативний" в Facebook.

Також уточнюється, що інцидент стався в мікрорайоні Троєщина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вишневому Київської області сталася масова бійка. За нею пішла перестрілка, в ході якої одна людина отримала вогнепальне поранення.

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