У Києві чоловік влаштував бійку в магазині: продавчиня відбивалася віником. Відео

У Деснянському районі Києва чоловік зайшов в магазин, почав хаотично брати продукти з вітрини і замахуватися на продавчицю.

Жінці довелося "озброїтися" віником і захищатися. Відповідне відео під назвою "Битва за їжу" опублікував "Київ оперативний" в Facebook.

Також уточнюється, що інцидент стався в мікрорайоні Троєщина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вишневому Київської області сталася масова бійка. За нею пішла перестрілка, в ході якої одна людина отримала вогнепальне поранення.