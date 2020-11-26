У Києві чоловік влаштував бійку в магазині: продавчиня відбивалася віником. Відео
У Деснянському районі Києва чоловік зайшов в магазин, почав хаотично брати продукти з вітрини і замахуватися на продавчицю.
Жінці довелося "озброїтися" віником і захищатися. Відповідне відео під назвою "Битва за їжу" опублікував "Київ оперативний" в Facebook.
Також уточнюється, що інцидент стався в мікрорайоні Троєщина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вишневому Київської області сталася масова бійка. За нею пішла перестрілка, в ході якої одна людина отримала вогнепальне поранення.