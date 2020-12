Безсимптомний коронавірус може мати небезпечні наслідки, – лікарка

Безсимптомний перебіг коронавірусної інфекції може викликати низку небезпечних ускладнень.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявила головна лікарка київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Також новим вірусом можна заразитися повторно, сказала вона.

За її словами, у пацієнтів, які хворіли на COVID-19 безсимптомно, можуть бути інфаркти та інші ускладнення.

"...ми бачимо статті про те, що деякі з тих, хто безсимптомно переніс цю хворобу, через місяць спостерігають міокардити, у когось страшенні головні болі чи подагра, а в інших – проблеми з нирками", – уточнила лікарка.

Щодо повторного зараження, Мостепан вважає, що це може бути відповіддю імунної системи людини.

"Ми бачили кілька випадків, коли хворий начебто одужав, але через три тижні знову захворів. А були люди, які в травні перехворіли, а зараз знову хворіють", – сказала вона.

За її словами, причини цього явище ще вивчаються, адже коронавірусна хвороба ще досить нова.

Раніше головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що їжа з великим вмістом вуглеводів, особливо – солодощі, може викликати більш важкий перебіг коронавірусної хвороби, оскільки згущує кров.

За його словами, хворим на COVID-19 необхідно правильно організовувати свій режим харчування: якомога менше вуглеводів, особливо солодких.

Коронавірус сприяє утворенню тромбів, тому багатьом хворим лікарі виписують препарати, які розріджують кров, наголосив Ляшко. Крім того, люди із цукровим діабетом перебувають у "коронавірусній" групі ризику, сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за результатами досліджень американських учених, нещеплених від грипу пацієнтів із коронавірусом частіше госпіталізували, ніж щеплених.

Роботу Флоридського університету (США) опублікували в науковому журналі Journal of the American Board of Family Medicine. Було вивчено дані більш ніж двох тисяч повнолітніх пацієнтів, заражених коронавірусом, з урахуванням віку, статі, раси, супутніх захворювань і наявності щеплення від грипу.